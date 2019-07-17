FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör...
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırıldı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırıldı. Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama