Son Dakika Haberleri: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör...
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör...

4 saat önce

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör..., System.String[]
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:19:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen, silahlı terör...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]