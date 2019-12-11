FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 7 yıl 6 ay hapis

6 saat önce

Erzurum'da akrabası olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'de görüştüğü, nüfuzunu kullandığı ve örgütte yönetici pozisyonunda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen Muammer Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl...

FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasına 7 yıl 6 ay hapis, System.String[]

Erzurum'da akrabası olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'de görüştüğü, nüfuzunu kullandığı ve örgütte yönetici pozisyonunda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen Muammer Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Muammer Gülen ile avukatı Harun Işık katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, cumhuriyet savcısının, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanık Gülen hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılmışsa da eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek bu suçtan cezalandırılması isteğini hatırlattı.

Savcının esas hakkındaki son görüşüne ilişkin diyecekleri sorulan Muammer Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, Amerika'ya bir kez gittiğini, herhangi bir örgütsel amacının olmadığını savundu.

Avukat Işık da Gülen hakkındaki tanık beyanlarının 17-25 Aralık süreci öncesine dayandığını söyledi.

Müvekkilinin sadece dini sohbet verdiğini öne süren Işık, "Örgüt üyelerini gösteren kriterler müvekkilimde yoktur. Sadece Bank Asya'ya yatırdığı para mevcuttur. Dosyada Gülen hakkında cezalandırılmasına yönelik yeterli delil söz konusu değildir. Beraatini talep ediyoruz." dedi.

Sanık Gülen, son sözünün sorulması üzerine de "Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muammer Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıl hapse mahkum etti.

Söz konusu suçun "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında olması sebebiyle cezayı 9 yıla çıkaran heyet, ardından cezasında sabıkasız olması nedeniyle takdiri indirimi uygulayarak Gülen'i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

Heyet ayrıca, Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütte yönetici olan Muammer Gülen'in uzun yıllar boyunca örgüte her türlü desteği sağladığı, mesleğini FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanarak örgüte üye kazandırdığı belirtiyordu.


Sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olması nedeniyle nüfuzunu kullanarak örgüt içinde birçok faaliyet yürüttüğü, maddi destek sağlanması amacıyla FETÖ'ye ait kurumlarda toplantı yaparak esnaf ve benzeri meslek gruplarını örgütlediği aktarılan iddianamede, Gülen'in örgütün Erzurum'daki toplantı yerlerinden biri olan Aziziye Koleji'nde "sekizgen" isimli toplantılara başkanlık yaptığı ve 17/25 Aralık sürecinden sonra devletin müdahalelerine karşı örgüt üyelerini bir arada tutarak FETÖ'ye bağlılıklarını devam ettirdiği kaydediliyordu.


İddianamede, Muammer Gülen'in de bu tarz eylemlere öncülük ettiğinin anlaşıldığı, örgüt talimatı doğrultusunda bankaya para yatırarak destek olduğu ve ABD'ye giderek Fetullah Gülen ile bizzat iletişim kurabilecek pozisyonda bulunduğu anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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