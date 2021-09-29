FETÖ elebaşı Gülen'in avukatına 35 yıl hapis cezası - Son Dakika

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker, ikinci kez yargılandığı davada 35 yıl hapis cezası aldı.

Daha önce başka bir suçtan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan avukat Adnan Şeker, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'zincirleme şekilde rüşvet vermek' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 35 yıl hapis cezası daha aldı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aynı suçlardan yargılanan Şeker'in kardeşleri Musa Şeker 28 yıl 9 ay, Yaşar Şeker ise 29 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer sanıklardan Hilal Kamacı'ya 34 yıl 4 ay 15 gün, rüşvet karşılığı FETÖ şüphelilerine bilgi sızdıran katip Nazif Gürkan Şen'e 32 yıl 1 ay ve sanık Betül Fırat'a da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Z. ise bütün suçlardan beraat etti.

Sorgulama yapılan bilgisayar katibe ait çıktı

Sanık Adnan Şeker hakkında hazırlanan iddianamede, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ekiplerinin Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde yakalama ve soruşturma sorgulamalarının orantısız bir şekilde arttığını ve 14 bin 699 sorgulamanın yapıldığını tespit ettiği belirtildi. İsmi sorgulanan şüphelilerden 5 bin 738'inin FETÖ, 28'inin PKK, 2'sinin DHKP-C ve 4'ünün de MLKP terör örgütüyle bağlantılı olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi. Doğanşehir Adliyesi'ndeki sorgulamaların orantısız artması sonrası yapılan incelemede, UYAP üzerinden usulsüz sorgulamaların yapıldığı bilgisayarın adliye katiplerinden Nazif Gürkan Şen'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede Şen'in hesap hareketlerindeki araştırmada ise bankadaki paranın 2014- 2017 arasında 10 bin 815 TL olduğu, 2018 yılında bu miktarın 548 bin 665 TL olduğunun belirlendiği ifade edildi. - ANKARA