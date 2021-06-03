FETÖ elebaşı Gülen'in avukatına 9 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatını talep etti.

Üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamalarını reddeden Şeker, 33 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek, yargılamanın son bulmasını istedi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şeker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

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