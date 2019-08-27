FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü ve örgütte üst düzey...
1 saat önce
FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü ve örgütte üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet D. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:06 Kaynak: AA
FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü ve örgütte üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet D. tutuklandı
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