Fetö Elebaşı Gülen'in Talimatıyla İstifa Etmişler

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu 7 sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmesine...

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu 7 sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.



FETÖ'nün 17/25 Aralık operasyonlarındaki bağlantılarının ayrıntılı anlatıldığı gerekçeli kararda, elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün basın yayın organları aracılığıyla güvenlik ve yargı bürokrasisi ile siyasi partilerdeki mensuplarına talimatlar verdiği belirtildi.



Gerekçeli kararda, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda yayınlanan Şefkat Tepe adlı dizide yer alan "Karanlık Kurul" ya da "Karar Kurulu" adlı sahnelerin senaryosunun firari sanık Fetullah Gülen tarafından onaylanarak yayımlandığı ve senaryoda yer alan diyalogların Gülen'in konuşmalarıyla paralellik gösterdiği tespitine yer verildi.



Dizide geçen sahnede, operasyonlara ilişkin konuların işlenmeye başlandığı, 17 Aralık girişimiyle ilgili kamuoyunda yavaş yavaş algı çalışması yapıldığı vurgulanan kararda, "Bu diziden hemen sonra örgüt elebaşı Gülen, 14 Ekim 2013 tarihli 'Girdili Çıktılı Aktarmalar Suizan Virüsü' başlıklı konuşmasında 'Altın ve Altın Vuruş' ifadelerini kullanarak, 17 Aralık soruşturmasının temelini oluşturan altın konusuna değinmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.



Gerekçeli kararda, Gülen'in 24 Kasım 2013'deki konuşmasında örgüt üyelerine hitaben, "Hiç durmadan yürüyeceksiniz." diyerek, MİT tırlarının durdurulması ihanetine kadar giden sürecin başladığını örgüt mensuplarına bildirildiği ifade edildi.



Kararda, Gülen'in 17 Aralık operasyonundan sonra 20 Aralık 2013'de internette yayımlanan "Beddua" olarak bilinen sözde sohbetinde "soruşturmayı yapanların binde birini tanımam" dediği, daha sonra internetteki sözde sohbetinde "utanacak iş yapmadınız, dimdik durun ve ahirete alacaklı gidin" başlıklı konuşmayı yapıp, önceden binde birini bile tanımadığını söylediği halde gözaltına alınan örgüt üyelerini sahiplenmiş ve mensuplarının kendi adına iş yaptığını ikrar edip kabullendiği belirtildi.



Gülen'in talimatıyla istifa etmişler



FETÖ/PDY mensuplarınca 17/25 Aralık 2013'te gerçekleştirilen hükümetin iş göremez hale getirilmesi ve istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin aynı zamanda anayasayı ihlal suçunu oluşturduğuna dikkati çekilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:



"FETÖ/PDY yolsuzluk algısını desteklemek, iktidar partisini güçsüzleştirmek, siyasi ve ekonomik kriz çıkarmak, bu şekilde hükümeti devirmek için bir hamle daha yapmış, iktidar partisindeki örgüte mensup milletvekilleri firari sanık Gülen'in emriyle birer birer istifa etmiştir. İstifa eden milletvekilleri hükümeti ve başbakanı suçlayıp ülkenin içinde bulunduğu durumu gerekçe göstermişlerdir. Bu istifalarda hükümet suçlanırken, cemaat veya hizmet tabir edilen örgüt ve örgüt elebaşını savunmaktan da geri durulmamıştır. Bu süreçte, örgüte yakın duran bazı milletvekilleri de benzer şekilde istifa etmiştir. Özellikle örgüt elebaşının isteğiyle kriz çıkarmak için gerçekleşen bu istifaların amacı, hükümetin devrilmesine katkı sağlamaktır."



FETÖ'nün, AK Parti içine örgüt mensubu bazı milletvekillerini yerleştirdiği ve bunların Gülen'in talimatıyla 17/25 Aralık sürecinde birer birer istifa ettiği vurgulanan kararda, dönemin Kütahya milletvekili İdris Bal'ın 30 Aralık, İstanbul milletvekili Hakan Şükür'ün 16 Aralık, Ordu milletvekili İdris Naim Şahin'in 25 Aralık, İzmir milletvekili Ertuğrul Günay'ın 27 Aralık, Ankara milletvekili Haluk Özdalga'nın 27 Aralık, İzmir milletvekili Erdal Kalkan'ın 30 Aralık, Burdur milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın 31 Aralık 2013, İstanbul milletvekili Muhammet Çetin'in 31 Ocak, İzmir milletvekili İlhan İşbilen'in 7 Şubat 2014 ve Kayseri milletvekili Ahmet Öksüz Kaya'nın da 30 Mart 2014'te partilerinden istifa ettikleri belirtildi.

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