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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, örgütün ABD yapılanmasını ifşa etti - Son Dakika

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, örgütün ABD yapılanmasını ifşa etti

18.11.2021 14:02
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, örgütün ABD yapılanmasını ifşa etti

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, mahkemede örgütün ABD yapılanması konusunda itiraflarda bulundu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, mahkemede örgütün ABD yapılanması konusunda itiraflarda bulundu. Gülen, birçok örgüt üyesinin ismini vererek yapılanmayı ifşa etti. Gülen'in tahliye talebi ise reddedildi.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame sonrası Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

'ÖRGÜTÜN ABD TEŞKİLAT ŞEMASINI İFŞA ETTİ'Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Selahaddin Gülen ve avukatı katıldı. Gülen, ABD'de kaldığı sürede amcası Fetullah Gülen'i ziyaret edip sohbetlerine katıldığını, evlenmek için Türk pasaportuyla Kenya'ya gittiğini ve burada yakalandığını ifade etti. Gülen, ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kolejde teknik eleman olarak çalıştığını, bu okulun yöneticileri ve müdürlerinin örgüt üyeleri olduğunu söyleyerek, isimlerini verdi. Örgütün ABD yapılanması konusunda da itiraflarda bulunan Gülen, birçok örgüt üyesinin ismini vererek yapılanmayı ifşa etti.'YURT DIŞINDA KAÇAK KALMADIM, GREEN CARD İLE GİTTİM'Selahaddin Gülen, hiçbir örgütte yönetici olmadığını, örgütte kendi üstünde çalışan birçok kişinin üyelikten yargılandığını söyledi. İddianamede yer alan yurt dışında kaçak olarak kaldı iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Gülen, "Ben ABD'ye 2015 yılında Green Card ile gittim. Kaçak kalmadım, kaçak olsam Kanada ya da ABD'ye sığınma başvurusunda bulunurdum. Kenya'ya bile Türk pasaportumla gittim. Kaçak olsam burada bulunan paramı yurt dışına götürürdüm, ben götürmedim ve burada bıraktım" diye konuştu. ByLock kullandığını ve programı ağabeyi Mehmet Mezher Gülen'den aldığını ve sadece onunla mesajlaştığını söyleyen Gülen, Bank Asya hesabı olduğunu ama talimatla para yatırmadığını iddia etti.'HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK HANDİKAP SOYADIMIN GÜLEN OLMASI'Örgütün önemli hiçbir hiyerarşik yapılanmasında yer almadığını öne süren Selahaddin Gülen, " Aksaray Üniversitesi'nde okurken ev ağabeyliği yaptım. O dönemde 'Osman' kod adını kullandım. Çünkü insanlar benden çekiniyordu. Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın 'Gülen' olmasıydı" ifadesini kullandı.

Gülen, örgüte ilişkin bütün bildiklerini anlattığını, örgütle ilişkili 212 kişinin ismini verdiğini belirterek etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatının beyanlarını dinledikten sonra eksik evrakların giderilmesine, dosyada yer alan İngilizce raporların çevirilerinin yapılmasına ve Selahaddin Gülen'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, örgütün ABD yapılanmasını ifşa etti

Fetullahçı Terör Örgütü, Tam Gemi Şok Denemeleri, Fethullah Gülen, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, örgütün ABD yapılanmasını ifşa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, örgütün ABD yapılanmasını ifşa etti - Son Dakika
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