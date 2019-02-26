Fetö Elebaşına Ait Kitaplar Denizden Çıktı
1 saat önce
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşına ait kitap ve CD'ler denizde bulundu.
Balıkesir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşına ait kitap ve CD'ler denizde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Marmara
Adası açıklarında balıkçılık yapan S.E, karides avladığı esnada algarna takımına siyah renkli büyük bir çantanın takıldığını fark etti.
Çantanın içinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve CD'ler olduğunu gören S.E, durumu polise bildirdi.
Yapılan incelemede çoğunluğu Gülen'e ait 93 kitap, 12 CD ve 2 kaseti tespit eden polis ekipleri, bu materyalleri denize atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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