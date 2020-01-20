FETÖ elebaşına en yakın isimlerden Bekmezci, İzmir'de yakalandı - Son Dakika

İZMİR'de TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamları'nın sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci'yi saklandığı evde yakaladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleri ile tepe yöneticileri ve önde gelen iş insanları ile sözde imam- ağabeylerini konu alan soruşturma dosyası kapsamında, 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan Yusuf Bekmezci ve 'Karşıyaka eyalet imamlığı' yapan Akif Sarı, İzmir TEM Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerince saklandıkları evde yakalandı. Bekmezci'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamları'nın da üzerinde sözde 'manevi konum'da bulunduğu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında gösterildiği belirtildi. Gülen'in, bir dönem Bekmezci için 'Bekmezci'yi üzen, beni üzmüş kadar olur' dediği kaydedildi. Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı'nın saklandığı adrese yapılan baskında, 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 Türk lirası ele geçirildi.