Fetö Elebaşına "Mehdi" Diyen Eski Hakim İlhan Karagöz'ün Yargılandığı Davada Savcı, Sanığın...
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FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski Hakim İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsini istedi.
FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski Hakim İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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