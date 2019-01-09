Son Dakika Haberleri: Fetö Elebaşına "Mehdi" Diyen Eski Hakim İlhan Karagöz'ün Yargılandığı Davada Savcı, Sanığın...

Fetö Elebaşına "Mehdi" Diyen Eski Hakim İlhan Karagöz'ün Yargılandığı Davada Savcı, Sanığın...

31 dakika önce

FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski Hakim İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsini istedi.

Fetö Elebaşına
FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski Hakim İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Seçim Yasakları Resmi Gazete'de Yayımlandı! 31 Mart'ta Düğünler 18.00'den Sonra Yapılacak Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:33:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Elebaşına "Mehdi" Diyen Eski Hakim İlhan Karagöz'ün Yargılandığı Davada Savcı, Sanığın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]