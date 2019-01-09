Fetö Elebaşını "Mehdi" Diye Nitelendiren Eski Hakime Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

GÖREVİ başındayken yazdığı kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada, karar aşamasına gelindi.

GÖREVİ başındayken yazdığı kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada, karar aşamasına gelindi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Karagöz'ün "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan Karagöz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Karagöz'ün avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık İlhan Karagöz'ün Balyoz davasında bilirkişi olarak görev yapan TÜBİTAK çalışanlarının yargılandığı davada hakimlik yaptığı belirtildi. Karagöz'ün duruşma tarihinden önce sanık ve müdahil avukatlarının haberi olmadan 4 Temmuz 2016 günü duruşma açarak karar yazdırdığı anlatılarak sanık Karagöz'ün bu kararında, Cumhurbaşkanı'nı "Deccal", AK Parti'yi ve hükümeti suç örgütü ve çete, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i ise peygamber soyundan gelen "mehdi" diye nitelendirdiği kaydedildi. Eski hakim Karagöz'ün darbe girişiminden 11 gün önce verdiği kararında, Risale-i Nur'dan örnekler verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hükümete karşı darbeye teşvik ettiği de vurgulandı. Sanık Karagöz'ün ceza ehliyetinin tam olduğu, herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığının tespit edildiği, sanığın savunmalarında suçlamaları reddettiği belirtilen mütalaada, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi; "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarının ise "Anayasayı ihlal suçu kapsamında eridiği belirtilerek bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığı ifade edildi.



MÜTALAA VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ



Daha sonra Mahkeme Başkanı, sanık Karagöz'e avukatı olmadığı için savunmasını bir sonraki celse alacaklarını söyledi. Söz alan sanık İlhan Karagöz ise "Ne yaptığınızın farkında mısınız? Usulen eksiklikler var. Savunmamı yapmadım. Sizi zaten heyet olarak reddetmiştim. Mütalaa veriyorsunuz, siz ne diyorsunuz ya?" diye yüksek sesle tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Sizin yaptığınız doğru değil. Edep ve usule uygun değil. Avukatınız mazeret dilekçesi verdi diyoruz. Biz size edep sınırları içinde yaklaşıyoruz. Sabrımızı zorlamayın. Usule ilişkin hata olursa temyiz edebilirsiniz" diyerek sanığa söz verdi. Sanık Karagöz de usule ilişkin savunma yaptı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



"Balyoz davasında bilirkişilik" yapanlara yönelik açılan davanın hakimi olarak görev yapan İlhan Karagöz, duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olmasına rağmen, müdahil ve sanık taraf avukatlarının haberi olmadan 4 Temmuz 2016 günü duruşma açarak, davaya ilişkin karar yazdırmıştı. Karagöz, davanın reddedilmesi hükmünü kurduğu 572 sayfalık kararında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında "mehdi" nitel



emesinde bulunmuş, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığını harekete çağıran ifadeler kullanmıştı. Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede İlhan Karagöz'ün, "Anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı

Trabzonspor'un Sözleşmesini Feshettiği Onur Kıvrak: Futbolu Bırakıyorum

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor

Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın