FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı (2) - Son Dakika

2 GÜN ÖNCE DE YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILMIŞ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen'in (28) yakalanması için 2 gün de operasyon düzenlendiği ancak bulunamadığı öğrenildi. Munise Gülen'in, İzmir ve ilçelerinde, örgüt içinde 'ağabey' ya da 'abla' olarak bilinen, öğrencilerle ilişkileri kuran kişilerle irtibatta oldukları ve örgüte kazandırılan öğrencilerin hangi okullarda eğitim alacaklarını planladıkları, planlanan okullara girmelerinde yardımcı oldukları belirlendi. Munise Gülen'in işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Davut CAN/ İZMİR,