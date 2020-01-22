Son Dakika › Güncel › FETÖ elebaşının avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis - Son Dakika
FETÖ elebaşının avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis
6 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
(İHA)
Son Dakika FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmek için gün sayıyor FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir