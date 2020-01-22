FETÖ elebaşının avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ elebaşının avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis - Son Dakika

FETÖ elebaşının avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis

6 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

FETÖ elebaşının avukatı Feti Ün'e 12 yıl hapis, System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

(İHA)

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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