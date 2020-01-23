FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci tutuklandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci tutuklandı (2) - Son Dakika

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci tutuklandı (2)

6 saat önce

YUSUF BEKMEZCİ TUTUKLANDIİzmir'de polisin çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci tutuklandı (2), System.String[]

YUSUF BEKMEZCİ TUTUKLANDI

İzmir'de polisin çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, Fetullah Gülen'in yakın arkadaşlarından olup, örgüt içerisinde 'Kadim Abi -İrşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il -bölge- ülke imamlarının dahi üzerinde sözde manevi bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre TCK'nın 314/1 maddesi anlamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.Akif Sarı'nın adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
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