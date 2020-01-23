FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede - Son Dakika

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci ve örgütün Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı, adliye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleri ile tepe yöneticileri ve önde gelen iş insanları ile sözde imam- ağabeylerini konu alan soruşturma dosyası kapsamında aranan, FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'nın yeri TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Takibe alınan Sarı, Bornova'da örgütün sözde Çiğli eyalet imamı Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Bunun üzerine ekipler, Arslan'ı da takibe aldı. Yapılan takipte, Fatih Mehmet Arslan'ın yaklaşık 3 ay boyunca Çiğli'de bulunan lüks bir siteden yalnızca market alışverişi için dışarıya çıktığını belirledi. Aylar süren takibin ardından ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında aranan Yusuf Bekmezci, Sarı ve Arslan gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Gülen'in en yakınlarından biri olduğu ve 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirildiği tespit edildi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ'nün sözde yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye 'ye getirdiği ortaya çıktı. Örgüte üye olmak suçundan geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan Sinop eski Emniyet Müdürü Şeref Aytekin 'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. FETÖ şüphelisinin yaklaşık 3 ay önce de kalça ameliyatı olduğu belirtildi.

SÜREKLİ İNKAR ETTİ

Geçen yıllarda 22 kez Amerika Birleşik Devletleri 'ne gidip, Pensilvanya'da bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Türkiye'deki örgüt üyeleri arasında 'kurye' olduğu ortaya çıkan Bekmezci, sorgusunda bu ziyaretlerin iş amaçlı olduğunu söyledi. FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamlarının sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci, Karşıyaka'da piyasa değeri 2 milyon TL olan bir sitedeki dairede yakalanırken, evde yapılan aramada 11 cep telefonunun yanı sıra 41 bin 446 Amerikan Doları ile 66 bin 625 TL ele geçirildi. Bekmezci sorgusunda, suçlamaları inkar etti.

Geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullandığı belirtilen Bekmezci'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fetullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem, çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" dediği belirtildi.

Bekmezci'nin, aynı evde yakalandıkları Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'yı tanımadığını ve Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği de belirtildi. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen Bekmezci'nin, " Bank Asya 'ya hiç para yatırmadım ve hesabım da yoktu. Çocuklarım da cemaat okullarında okumadı" diye ifade verdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Mehmet Arslan, yakalandığı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bu sabah ise, Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi.