FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3) - Son Dakika

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FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3)
6 saat önce
AKİF SARI DA TUTUKLANDIİzmir'de polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından diğer şüpheli Akif Sarı da sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
AKİF SARI DA TUTUKLANDI
İzmir'de polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından diğer şüpheli Akif Sarı da sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İZMİR,
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