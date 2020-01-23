FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3) - Son Dakika

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3)

6 saat önce

AKİF SARI DA TUTUKLANDIİzmir'de polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından diğer şüpheli Akif Sarı da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3), System.String[]

AKİF SARI DA TUTUKLANDI

İzmir'de polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin  çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından diğer şüpheli Akif Sarı da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR,


İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
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