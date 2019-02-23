Fetö Elebaşının İadesini Gündeme Getirdik"

ABD'ye resmi ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'ye resmi ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu da gündeme getirdik" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türkiye'nin Washinhton Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da bulunduğu heyetle Pentagon'daki muhataplarıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Bakan Akar, gerek karşılamada gerek ev sahipliğinde gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı toplantıda öncelikli olarak terörle mücadele konusunun ele alındığını belirten Bakan Akar, "PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bizim bu konudaki çalışmalarımıza onların da olumlu baktıklarını gördük" diye konuştu. Görüşmede FETÖ ile mücadelenin de konuşulduğunu aktaran Bakan Akar, "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Akar, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Suriye'den çekilme kararını hatırlatarak, "Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. Başlangıçtan itibaren üzerinde durduğumuz Münbiç meselesi vardı, bunu da gündeme getirdik. Kendilerine YPG'li teröristlerin bir an önce Münbiç'i boşaltması, sahip olduğu ağır silahların toplanması ve yönetimin Münbiçliler'e verilmesi konularını hatırlattık. Münbiç Yol Haritası'nın gerçekleşmesi, buradaki gecikmenin önlenmesi ve bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler" şeklinde konuştu.



"SURİYELİLERİN BİR AN ÖNCE TOPRAKLARINA, EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLANMASININ GEREKTİĞİNİN DE ALTINI ÇİZDİK"



Güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını dile getiren Bakan Akar, "Bu konuda hem onların görüşlerini dinledik hem de kendi görüşlerimizi ifade ettik. Burada bir güvenli bölge oluşturulmasının, özellikle PKK/YPG'li teröristlerin bu güvenli bölgeden çıkarılmasının, burada kontrolün Türkiye tarafından sağlanmasının, oluşacak güven ortamı içinde hala Türkiye'de misafir ettiğimiz Kürt, Arap, Asuri, Keldanilerin de bulunduğu Suriyelilerin bir an önce topraklarına, evlerine dönmelerini sağlanmasının gerektiğinin de altını çizdik" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesini anımsatan Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Söz konusu görüşmede varılan bazı mutabakat noktalarının olumlu yansımalarını burada memnuniyetle müşahede ettik. Stratejik ortağımız olan ABD'li muhataplarımızın bizim güvenlik endişelerimizi paylaştığını da gerçekten yakından görme fırsatı bulduk. Ayrıca F-35, S-400 ve Patriot konusunda da karşılıklı bilgi, görüş alışverişinde bulunduk. Bu konular üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz, iki ülke arasında bu konudaki problemlerin çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimiz konusunda da mutabık kaldık. Görüş alışverişine devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bu konularda bazı gelişmeler olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." Bakan Akar, hedeflerinin sadece teröristler olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye'deki Arap kardeşlerimizle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir. Bazıları PKK'yı Kürtler olarak nitelendiriyor. Bu son derece yanlıştır. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa, terör örgütü PKK/YPG de Kürtleri temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, PYD, YPG aynı terör örgütüdür" şeklinde konuştu.



(İHA)

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