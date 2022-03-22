FETÖ elebaşının itirafçı olan yeğeni Gülen'e, 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ elebaşının itirafçı olan yeğeni Gülen'e, 3 yıl 4 ay hapis cezası

22.03.2022 14:17
FETÖ elebaşının itirafçı olan yeğeni Gülen'e, 3 yıl 4 ay hapis cezası

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan ve itirafçı olan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan ve itirafçı olan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT'in yurt dışında yaptığı operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

12 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahaddin Gülen ve avukatı katıldı. Sanık Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek, "Örgüte dair bildiklerimi anlattım. Mütalaaya diyeceğim yoktur. Önceki ifadelerimi tekrarlarım. Adaletin tecelli edeceğinin farkındayım. Beratımı ve tahliyemi istiyorum" dedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülen'e 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Fakat 'etkin pişmanlık hükümleri' uygulanarak cezası, 3 yıl 4 aya indirildi. Gülen'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ elebaşının itirafçı olan yeğeni Gülen'e, 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ elebaşının itirafçı olan yeğeni Gülen'e, 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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