Son Dakika Haberleri: FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz firari sanık Hatice Çelikcan gelmedi.

Duruşmada dinlenilen tanık G.Y. sanığı tanımadığını ancak kocasını (Nazmi Çelikcan) bildiğini belirterek, kocasının emekli polis olduğunu, Amerika'ya gittiğini, FETÖ elebaşının malikanesinde kaldığını kendisine söylediğini anlattı.

Cumhuriyet savcısı da davaya ilişkin mütalaasında, sanığın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı, halen firari olduğu, örgüt üyelerinin gizli haberleşme aracı olan COCO adlı programı kullandığı, Bank Asya'ya örgüt talimatı sonrasında para yatırdığını aktardı.

Mütalaada, sanık Hatice Çelikcan'ın bu nedenlerle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları, yargılama sürecinde yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmesi ve halen firari olduğunun anlaşılması nedeniyle sanığın cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, firari sanığın hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yaptığı, kapatılan Zaman gazetesinin güvenliğinde de çalışan eski polis memuru Nazım Çelikcan'ın eşi Hatice Çelikcan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın eşinin 15 Temmuz'dan önce yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilmişti.

Hatice Çelikcan'ın da FETÖ'den kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan sanığın daha sonra tutuklandığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Hatice Çelikcan hakkında ilgili makamlarca yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY yapılanması içerisinde "mahrem imam" olduğu ve İstanbul, Muş ve Çorum illerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığına vurgu yapılmıştı.

İddianamede, sanık Çelikcan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Hakkında dava açılan sanık Çelikcan tutuklu yargılandığı sırada, mahkemenin eski heyeti tarafından tahliyesine karar verilmişti. Daha sonra yapılan duruşmalara gelmeyen sanık Hatice Çelikcan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hatice Çarpar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez
Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım Kedi ve köpekleri zehirleyen doktora 5 yıl hapis cezası verildi Uğur Dündar'a, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle "okuma" cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]