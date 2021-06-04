FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı (2) - Son Dakika

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yurtdışı yapılanması soruşturması kapsamında; şüpheli Selahaddin Gülen'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurtdışı yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüt ile iltisaklı okulda öğretmen olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan Bylock yazışma programını kullandığı anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesi alınan şüphelinin mevcut delil durumu ve örgütteki pozisyonu dikkate alınarak TCK'nın 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Haber: Haluk KARAASLAN- ANKARA,