FETÖ elebaşının yemek artıklarını 'nimet' diye yemişler - Son Dakika

FETÖ elebaşının yemek artıklarını 'nimet' diye yemişler

28.04.2021 11:49
FETÖ elebaşının yemek artıklarını 'nimet' diye yemişler, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu iddia edilen Serdal Karakurt'un 37,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu iddia edilen Serdal Karakurt'un 37,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.M., babasıyla gittikleri ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Karakurt'un da bulunduğunu belirtip, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yemek artıklarının, ziyaretine giden kişiler tarafından 'nimet' olarak yenildiğini söyledi.

FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olmakla suçlanan Serdal Karakurt, firari durumdayken, 10 Ekim 2020'de Ankara polisinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada, yüklü miktarda para ele geçirildi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Karakurt hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Karakurt'un, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Karakurt, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı da salonda hazır bulundu.

'ÖRGÜT ADINA PARA TOPLAMADIM'Savunmasını yapan Serdal Karakurt, hiçbir örgütle irtibatının olmadığını öne sürüp, örgütün sözde 'Kayseri imamı' suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Kullandığı cep telefonu hattında 'ByLock' tespit edildiği hatırlatılan Karakurt, "Kesinlikle bu programı kullanmadım. Örgüt adına para toplamadım. Evimdeki para, ticaret yaparak kazandığım paradır. Beraatimi istiyorum" dedi.'KALAN YEMEĞİNİ KIYMETLİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ YEDİLER'Duruşmada tanık olarak dinlenen H.M., 'örgüt üyeliği'nden yargılanan babasının 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlandığını, FETÖ ile irtibatının babası sayesinde olduğunu belirterek, sanığı Kayseri'de örgütün sözde üst düzey yöneticisi olması nedeniyle tanıdığını söyledi. O dönem yaşı küçük olduğu için babası ile sanığın organizasyonu sayesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyarete gittiklerini anlatan H.M., "2011 yılında babamla beraber Amerika'ya gittik. Seyahatimizde bu sanık da vardı. Orayı ziyaret edenlerin hiçbiri tesadüfen oraya gitmedi. 3 gün FETÖ'nün kampında kaldık. Pensilvanya'da bize oda verdiler, sadece yemek ve namaz saatlerinde bir araya gelirdik. Türkiye'den çeşitli insanlar oraya ziyarete gelirdi. Bir gün yemek yerken yarısı yenmiş tabldot getirdiler. Bu yemek kimin, diye sorduğumuzda, 'Hocamız hasta, bu kadarını yiyebiliyor' dediler. Kalan yemeğin artığını FETÖ üyesi olan 3-4 kişi, kıymetli bir şeymiş gibi yedi. O olaya çok şaşırdım, iğrenç bir durumdu" diye konuştu.Tanık A.E. ise sanığın Kayseri'de cemaat evlerinden yurtlara kadar her şeyden sorumlu olduğunu, örgüt adına o dönem FETÖ ile irtibatlı şirketlerden yüklü miktarlarda para topladığına tanık olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından dinlenmeyen diğer tanıkların dinlenilmesine, sanık Serdal Karakurt'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ elebaşının yemek artıklarını 'nimet' diye yemişler - Son Dakika


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