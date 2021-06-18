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FETÖ evlerinde, Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu - Son Dakika

FETÖ evlerinde, Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu

18.06.2021 12:29

İstanbul'da FETÖ'nün Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınan, örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik beddua videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 kişiye yönelik 11 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları ortaya çıktı.

PARA, KİTAP VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince 10 hücre evi ve bir iş yerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere Türk lirası, dolar ve euro cinsi toplam 750 bin lira para, çok sayıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi 1 dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar, sohbet kasetleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖ operasyonundan neler çıktı neler! Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu

YENİ KAYDA ALINMIŞ SES KAYITLARI VE BEDDUA VİDEOLARI BULUNDU

Hücre evlerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınmış örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik beddua videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

ENES KANTER'İN PAYLAŞIMLARINA DESTEK İSTEMİŞLER

Bylock yazışmalarında örgüt mensuplarının bir araya geldiği, kamp yerlerine FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap isimlerinin verildiği, örgütün yayın organlarından olan Samanyolu Televizyonu'nun Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca'nın örgüt mensuplarını "17-25 Aralık operasyonlarını yapan polislerin" yargılandıkları Çağlayan Adliyesi'nde destek amaçlı eylem yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Ayrıca ABD'de Türkiye aleyhine sürekli karalama kampanyaları içerisinde yer alan örgüt lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan Enes Kanter'in paylaşımlarına destek verilmesi yönünde talimatlar verildiğine dair yazışmaların bulunduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanarak 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi olan "Mukaddes" kod adlı N.A.'nın da bulunduğu şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. N.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi ise ifadesinin ardından savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Hücre evlerine yapılan baskın anları kameralarca görüntülendi.

FETÖ evlerinde, Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, İstanbul, ByLock, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ evlerinde, Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu - Son Dakika


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