Fetö Firarileri KKTC'de Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Y.Ç. ve A.A. bugün KKTC-Ercan Havalimanı'ndan alınarak adli makamlara teslim edildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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