FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Yunanistan'a kaçmak için bindikleri teknenin Balıkesir açıklarında batması sonucu ekiplerce kurtarılan FETÖ üyeliğinden hükümlü 3 firarinin kaçışını organize ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Yunanistan'a kaçmak için bindikleri teknenin Balıkesir açıklarında batması sonucu ekiplerce kurtarılan FETÖ üyeliğinden hükümlü 3 firarinin kaçışını organize ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden haklarında açılan davalarda hüküm giyen eski öğretmenler Y.A. ve A.K. ile hemşire S.S'yi Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na kaçırmak isteyen şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Şüpheliler S.A, C.D. ve M.A, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D. ve M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.A. ise serbest bırakıldı.

Dün, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek için bindikleri fiber tekne Sarımsaklı açıklarında batan, FETÖ/PDY üyeliğinden hükümlü 3 şüpheli ve yanlarındaki 2 çocuk, boğulmak üzereyken Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmıştı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, çocuklar ise ailelerine teslim edilmişti.

Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi
Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

Son Dakika Haberleri
02:54 Dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
02:54 "Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor" - Son Dakika
02:40 Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
02:38 İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
02:36 KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 03:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]