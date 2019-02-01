Fetö Firarisi 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu'da, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi 2 şahıs, Çorum ve Manisa'da yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Bolu'da, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi 2 şahıs, Çorum ve Manisa'da yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan İ.A. ve Rabia Sevinç'in Çorum ve Manisa'da oldukları tespit edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum'da yapılan operasyonda İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bolu'ya getirilerek adliyeye sevk edilen İ.A., çıkartıldığı mahkemede etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Ekiplerin, Manisa'da yaptıkları operasyonda ise, FETÖ/PDY'nin BAİBÜ yapılanması içinde olduğu belirlenen ByLock kullanıcısı Rabia Sevinç gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

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