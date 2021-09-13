FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

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