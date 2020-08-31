FETÖ firarisi 3 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

SAMSUN'da, 3 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan' aranan E.C., sahte kimlikle yakandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçebaşı Mahallesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan' Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 2017 yılından bu yana aranan E.C., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ve Salıpazarı Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, sahte kimlikle annesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'da öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenilen E.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.