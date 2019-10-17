Son Dakika Haberleri: FETÖ firarisi 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ firarisi 7 kişi gözaltına alındı

FETÖ firarisi 7 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Denizli'de Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

FETÖ firarisi 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ terör örgütü üyesi firarisi şahısların saklandığı gaybubet (hücre) evlerine yönelik olarak yapılan operasyonlarda biri Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 firari şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:17 Kaynak: İHA
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