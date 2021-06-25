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FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası - Son Dakika

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası

25.06.2021 21:36
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım'a ise 5 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan ve savunması alınmayan sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Adil Öksüz, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası - Son Dakika


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