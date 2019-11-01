FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasını sağlayan 5 sanığa dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım eden örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 9 Ocak'ta yapılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve so¨zde TSK yapılanmasının en u¨st du¨zey sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Ankara'da hakimlikçe 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılmasının ardından İstanbul'a gelişi ve burada saklanmasına ilişkin soruşturma sonucunda 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme heyeti, 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık yönünden açılan davanın ilk duruşmasının 9 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.

İddianamede, Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay, örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bo¨lgesi'ndeki tu¨m astsubay ve uzman c¸avus¸ ru¨tbesindeki o¨rgu¨t u¨yesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Hava Kuvvetleri yapılanmasında o¨rgu¨t mensubu askerlerden sorumlu sivil unsur olarak go¨rev yapmıs¸ ve tanık koruma hu¨ku¨mlerinden yararlanmak suretiyle ifade veren "Aksiyon" isimli tanığın, Adil O¨ksu¨z'u¨n serbest bırakılmasından sonra firar etmesi su¨reciyle ilgili anlatımlarına yer verildi.

Tanık Aksiyon ifadesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe giris¸iminden 3 gu¨n sonra yapılanmada kendisi gibi sorumlu du¨zeyde olan s¸ahıslardan "S¸u¨kru¨" kod adlı Ru¨s¸tu¨ Karakaya'nın adına kayıtlı olmayan ac¸ık hat bir numaradan aradığını ve Bulgurlu'da Esatpas¸a Ko¨pru¨su¨'ne yakın ko¨s¸ede bulunan ve örgütsel toplantıların yapıldıgˆı eve kendisini c¸agˆırdığını söyledi.

"Tarla yalanını sürdürmüş"

Gizli tanık Aksiyon, şunları anlattı:

"Ru¨s¸tu¨'nu¨n bahsettigˆi eve gittim. Rüştü, bana 'İc¸eride bir misafir var, birazdan tanıs¸ırsınız, adı Namık.' dedi. Dedikten sonra ic¸eride daha o¨nce o¨mru¨mde hic¸ go¨rmedigˆim (ama ismini 2-3 sene o¨nce Ankara'da yapılanmanın Arama Tarama Mesulleri (ATM) toplantısı yapılan yerde Adil Bey buradaymıs¸ denince oradakilerin teyakkuz halinden o¨nemli biri oldugˆu aklımda kalmıs¸tı) Namık (K) Adil Öksüz geldi. Selam verdi, tokalas¸tık, oturdu. Ru¨s¸tu¨'nu¨n hal ve tavırlarından bu¨yu¨k bir zat oldugˆunu fark ettim ama ne oldugˆunu anlayamadım. Kendisi bana darbe gu¨nu¨ Ankara'da bir arkadas¸ı ile tarla bakmaya gittigˆini ve jandarmanın kendilerini aldıgˆını, jandarmaya bunu anlatmayı denedigˆini fakat bas¸arılı olamadıgˆını bahsetti. Sonra mahkemeye c¸ıktıklarını ve mahkemede hakime aynı s¸ekilde tarla bakmaya gittigˆini so¨yledigˆini, hakimin ise ikna oldugˆunu ve kendisini serbest bıraktıgˆını anlattı. Yine Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra Sakarya'ya kayınbiraderi ile gidip oradaki evinden bir s¸eyler aldıgˆını ve U¨sku¨dar'da Ru¨s¸tu¨ ile bulus¸tuklarını so¨yledi. Kayınbiraderinin kendisini Ru¨s¸tu¨'ye teslim ettikten sonra gittigˆini ve daha sonra Ru¨s¸tu¨ ile U¨sku¨dar Bulgurlu'daki yukarıda beyan ettigˆim eve gittiklerini so¨yledi.

O gu¨n orada kalmadım ama giderken Ru¨s¸tu¨ bana c¸ok ciddi bir s¸ekilde evde bulunan Namık (K) Adil Öksüz ile ilgili 'Sakın burada oldugˆunu kimseye so¨yleme.' diye tembih etti. Ru¨s¸tu¨ beni birkac¸ gu¨n sonra yine c¸agˆırdı fakat 'O gu¨n kalacakmıs¸ gibi gel.' dedi. Daha sonraki gu¨n eve gittim ama ben gitmeden o¨nce buranın gu¨venli olmadıgˆından bahsettiler, 'Bas¸ka neresi olabilir?' dediler. Bana, benim evimde kalmayı teklif ettiler. Ben de bunun u¨zerine evim o gu¨nlerde mu¨sait oldugˆu ic¸in teklifi kabul ettim ve Adil Öksüz'ü kendi evime getirdim. Ru¨s¸tu¨'nu¨n arabasıyla eve geldik. Bu araba 06 plakalı, Toyota marka, gri renkli bir arac¸ idi. Arkasında Tu¨rk Bayragˆı asılı idi. O gu¨nlerde darbe giris¸imine tepki ic¸in mitingler oldugˆundan bu s¸ekilde bir tedbir alınmıs¸tı.

Sonuc¸ olarak darbe giris¸iminden yaklas¸ık 6-7 gu¨n sonra Adil Öksüz ile beraber benim evime gelmis¸ olduk. Evimde yaklas¸ık 8-9 gu¨n kadar kaldı. Bu su¨re zarfında evden hic¸ c¸ıkmadı. I·htiyac¸larını ben kars¸ılıyordum. Gıda ve giyim malzemesi temin ettim. Yine evde kaldıgˆı su¨re zarfında daha o¨nceden Aksaray semtinden, yerini go¨sterebilecegˆim bir yerden satın almıs¸ oldugˆum Turkcell'e ait VINN Wi-Fi diye tabir edilen ve yine aynı bo¨lgeden aldıgˆım ac¸ık hat diye tabir edilen hat ile kullanılan, numarasını hatırlamadıgˆım, 2017 yılının yaz aylarında kapattıgˆım hat ile internete bagˆlanmak suretiyle kendisine ait Samsung marka, koyu gri renkli NOTE model cep telefonu ile yazıs¸malar yaptı. Ancak yazıs¸maların ic¸erigˆini go¨rmedim. O¨rgu¨tsel konumu itibari ile de sorma durumum olmadı. Adil O¨ksüz evde kaldıgˆı su¨re zarfında televizyonu hic¸ ac¸tırmadı."

Tanık "Aksiyon", Adil Öksüz eve geldikten yaklas¸ık 3-4 gu¨n sonra, yapılanmada sorumlu du¨zeyde faaliyet go¨steren s¸ahıslardan "Bahadır" kod adlı Cihat Yıldız'ın eve geldiğini ve bas¸ka bir odada Öksüz ile konus¸tuklarını anlatarak, Yıldız'ın kendisine birkac¸ gu¨n sonra gelecegˆini ve Adil Öksüz'ü alacagˆını so¨yleyerek evden ayrıldığını söyledi.

Adil O¨ksüz'ün bas¸ka bir yere go¨tu¨ru¨lme planı yapıldıgˆını anladığını ve agˆustos ayının 2. veya 3. gu¨nu¨ Yıldız'ın, Adil Öksüz'ü evinden go¨tu¨rmek u¨zere geldiğini belirten tanık "Aksiyon", Öksüz'ün siyah bir valiz ic¸erisindeki s¸ahsi es¸yalarını Yıldız'ın alarak o¨nden gittiğini, birkac¸ dakika sonra ise Adil Öksüz'ün evden c¸ıktığını ve Öksüz'ün kafasında beyaz ve gri renklerde bir s¸apka ile u¨zerinde ac¸ık renk bir pantolon ve go¨mlek oldugˆunu kaydetti.

Dıs¸arıya c¸ıktıklarında iki ayrı arabanın olduğunu anlatarak, araçların plaka ve modellerini savcılığa veren tanık "Aksiyon", "O¨ndeki arac¸ta go¨rsem tes¸his edebilecegˆim, Zafer ismiyle hatırladıgˆım bir s¸ahıs s¸ofo¨r olarak bulunuyordu ayrıca o araca Cihat Yıldız ve Adil Öksüz bindi. Yıldız o¨nde, Adil Öksüz arkada tek oturuyordu. O¨ndeki arac¸, camları filmli bir arac¸ idi. Arkadaki araca ise ben ve yine tes¸his edebilecegˆim, Alper isimli, yapılanmada go¨rev alan s¸ahıs bindik. S¸ofo¨rlu¨gˆu¨ Alper yapıyordu. Arac¸lar hareket ettikten sonra bizim bulundugˆumuz arac¸ o¨ndeki aracın o¨nu¨ne gec¸ti. O s¸ekilde seyre devam ettik. Evimin bulundugˆu bo¨lgeden Altunizade istikametinde Bogˆazic¸i Ko¨pru¨su¨ yoluna devam c¸ıktık. Ko¨pru¨ye bagˆlanma yolunda Alper aracı durdurdu ve beni arac¸tan indirdi. Kendileri hareket etmeden o¨nce ko¨pru¨ yolunu bulamayacakları du¨s¸u¨ncesiyle benden arac¸ları ko¨pru¨ye kadar c¸ıkarmamı istemis¸lerdi. O sebeple ko¨pru¨ye kadar kendilerine es¸lik ettim. Benim bulundugˆum arac¸ durup ben arac¸tan indikten sonra arkadaki, ic¸erisinde Adil Öksüz'ün bulundugˆu arac¸ yoluna devam etti. Bu olaydan birkac¸ gu¨n sonra ben Ru¨s¸tu¨'yu¨ go¨rdu¨gˆu¨mde o gu¨n nereye gidildigˆini merak ettigˆimden dolayı sordum, kendisi bana eliyle 'Sus' is¸areti yaparak, herhangi bir s¸ey so¨ylemedi." ifadelerini kullandı.

İtirafçı beyanları doğrultusunda yapılan teknik istihbarat çalışmaları neticesinde tespit edilen Öksüz'ün kaldığı iki evin adres ve konum bilgileri ile Öksüz'ün bindiği araçların yol güzergahlarında yer alan Plaka Algılama Sistemi (PAS) kayıtları ile kamera kayıtlarına yer verilen iddianamede, Öksüz'ün Ankara'da serbest bırakılmasının ardından Sakarya Akyazı'ya gittiği, buradan da 19 Temmuz'da kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın kullandığı araçla İstanbul'a geçtiği belirtildi.

Sanık Ali Sami Yıldırım'ın Öksüz'ü FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yer alan alan şahıslara bıraktığı, Öksüz'ün ilk olarak Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Rıhtım Sokak'ta bulunan bir "gaybubet evi"ne yerleştirildiği anlatılan iddianamede, Öksüz'ün burada bir hafta kaldığı, bu adresteyken sadece mahrem imamlar Rüştü Karakaya ve Cihat Yıldız ile görüştüğü, ardından sanık Rüştü Karakaya'nın kullandığı 06 BP 4250 plakalı araçla Üsküdar Zeynep Kamil'de Balcılar Yokuşu Sokak'ta bulunan Öztürkler Sitesi'ndeki eve yerleştirildiği, burada da 4 Ağustos'a kadar saklandığı kaydedildi.

"Araç, Edirne yönüne giderken görüldü"

İddianamede, Adil Öksüz'ün 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan gece bu evden diğer mahrem imam Cihat Yıldız ve Alper Karabulut ile iki araç eşliğinde ayrıldığı anlatılarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yönelen iki aracın, Avrupa Yakası'na geçtiği ve son olarak Esenler'de TEM istikametinden Edirne yönüne giderken görüldüğü, bu seyahat sırasında Öksüz'ün bulunduğu araca, önlerde bulunan 34 EM 4517 plakalı aracın da eşlik ettiği bilgisi verildi.

Aracın ondan sonra nereye gittiğinin ise şimdilik tespit edilemediği vurgulanan iddianamede, ancak PAS kayıtları ve teknik verilerin incelenmesi sonrasında Adil O¨ksüz'u¨ Bayrampas¸a ilc¸esi veya yakınlarında bir adrese bıraktıklarının anlas¸ıldığı kaydedildi.

İddianamede, Adil Öksüz'ün so¨z konusu evde kaldığı do¨nemde kullandıgˆı internet hattının tespit edilmesine yo¨nelik c¸alıs¸malar ile araçlara yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İddianamede, ayrıca darbe giris¸iminin koordinasyonunu yapan Adil Öksüz'ün planlamayı tamamlayarak tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşı Fetullah Gülen ile go¨ru¨s¸mek için 11 Temmuz 2016'da Amerika'ya gittigˆi ve tekrardan do¨nerek darbe giris¸imini hayata gec¸irdigˆi, bu planlama su¨reci ic¸in bulundugˆu yerden havalimanına, sonraki su¨rec¸te de kac¸masına yardımcı olan sanık Alper Karabulut'un kullandığı 34 EM 4517 plakalı arac¸la 11 Temmuz 2016'da saat 04.25'de geldigˆinin tespit edildiği vurgulandı.