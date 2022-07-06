FETÖ/PYD'ye üye olarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan aranan şahıs Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen istihbari bilgiler neticesinde yapmış olduğu araştırma ve takip sonucunda A.Ö. isimli şahsı ailesine ait ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakaladı. A.Ö. sevk edildiği adli makamca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Tatarlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ firarisi ailesinin evinde yakalandı - Son Dakika

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