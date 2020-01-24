FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi - Son Dakika

FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi

49 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem, ABD'de görüntülendi.

FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de görüntülendi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem, ABD'de görüntülendi.

TRT Haber tarafından görüntülenen Erdem'in, eşiyle beraber bir restorandan çıkarak yeni olduğu anlaşılan lüks bir araçla uzaklaşması dikkati çekti.

Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuz'da eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

Türkiye'den beraberinde götürdüğü paralarla önce Yunanistan'a geçen Erdem, daha sonra ABD'ye yerleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanmasına" ilişkin, daha önce Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılan soruşturma kapsamında, Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında da "FETÖ üyesi oldukları" gerekçesiyle gözaltı kararı alınmıştı.

28 Mart 2017'de dönemin Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yönetim kurulunun eski futbolcular Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü, kulüpten ihraç ettiklerini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Arif Erdem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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