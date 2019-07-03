FETÖ firarisi astsubay Niğde'de yakalandı
1 saat önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:44 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve Ankara
'da görev yaptığı öğrenilen astsubay A.A'yı (26), Niğde'de kaldığı evde yakaladı.
A.A'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi.
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