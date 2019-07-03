Son Dakika Haberleri: FETÖ firarisi astsubay Niğde'de yakalandı
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FETÖ firarisi astsubay Niğde'de yakalandı

1 saat önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.

FETÖ firarisi astsubay Niğde'de yakalandı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve Ankara'da görev yaptığı öğrenilen astsubay A.A'yı (26), Niğde'de kaldığı evde yakaladı.
A.A'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Niğde, Güncel
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