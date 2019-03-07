Fetö Firarisi Aydın'da Yakalandı
33 dakika önce
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı.
Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, tren garında durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusunu yaptı.
Sorguda, şüphelinin Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç. olduğu tespit edildi.
F.Ç'nin örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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