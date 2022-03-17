TEM Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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TEM Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı hakkında suç duyurusu

17.03.2022 15:29
TEM Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı hakkında suç duyurusu

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, 15 Mart'ta, firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın internetten yaptığı yayına katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, 15 Mart'ta, firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın internetten yaptığı yayına katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TEM Daire Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TEM Daire Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayımladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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