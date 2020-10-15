FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçlarından aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/89 sayılı kararı ile 'Terör üyesi olmak (FETÖ/PDY)' suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.K., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE