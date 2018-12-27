Fetö Firarisi Çeşme'de Lüks Villada Yakalandı

Ankara'da yürütülen ByLock soruşturması kapsamında aranan FETÖ firarisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı lüks villada yakalandı.

Ankara'da yürütülen ByLock soruşturması kapsamında aranan FETÖ firarisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı lüks villada yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ByLock soruşturması kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen Ö.S'nin (42) İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı ve Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.



Çeşme Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, firarinin ağabeyine ait lüks villaya operasyon düzenledi.



Operasyonda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde eğitim uzmanlığından KHK ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Ö.S ile ağabeyi Ö.S'yi gözaltına aldı.



Ağabeyine ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığı belirlenen zanlı, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ve ağabeyi hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla da işlem başlatıldı.

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