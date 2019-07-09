Son Dakika Haberleri: FETÖ firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı

1 saat önce

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

FETÖ firarisi çift
Çankırı, Güncel
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, örgütün Çankırı yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. ile kentteki kadınlardan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Ş.Y'nin, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde olduğu belirlendi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli çift yakalandı.
Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler, bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi Görev başındaki 176 askere, FETÖ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]