FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı

15.03.2021 12:50
FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı, System.String[]

FETÖ firarisi çift Sarp Sınır Kapısı'ndan bir tırın dorsesinde sınırı geçmek isterken yakalandı.

FETÖ firarisi çift Sarp Sınır Kapısı'ndan bir tırın dorsesinde sınırı geçmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çorum Hitit Üniversitesinde Dr olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz sürecinde FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği sebebiyle ihraç edilen ve eşi ile birlikte hapis cezası alan Bylock kullanıcıları MKK ve eşi ŞRK isimli şahıslar, Sarp Sınır Kapısı'ndan yasadışı yollarla Gürcistan'a çıkış yapmak isterken yakalandı. 34 plakalı bir tırın dorsesinde yakalanan şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ARTVİN

FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı
FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı
FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı - Son Dakika


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