FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı

ÇORUM'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K., Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

ÇORUM'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K., Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. hakkında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen çift, yargılandıkları davada hapis cezası aldı. Çift, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çiftin sorgusu sürüyor.



Son Dakika

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu