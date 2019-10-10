Son Dakika Haberleri: FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası hakim karşısında
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FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası hakim karşısında

15 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası hakim karşısında, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı.

Duruşma, mahkeme başkanının sanık Kanter'in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden gelen yazıyı okumasıyla başladı.

Emniyetten gelen yazıda sanığa ait cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğu bildirildi.

Sanık Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, "Telefonuma Fetullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Tanık Burhan Arslan da sanığı Van 100. Yıl Üniversitesinde görev yaparken ismen tanıdığını söyledi.

Sanığın FETÖ ile ilgili bir eylemine tanık olmadığını anlatan Arslan, Kanter'in Van'dan ne zamandan ayrıldığını da bilmediğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık, müdafisi ve tanık ifadelerine itirazının olmadığını belirterek, dosyanın cumhuriyet başsavcılığına iadesini ve yeniden incelenmesini talep etti.

Mahkeme, dosyanın yeniden incelenmesi için cumhuriyet başsavcılığına iadesine karar vererek duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Kanter'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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