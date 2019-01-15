Fetö Firarisi Eski Başsavcı Vekilinin Kardeşinin Yargılandığı Davada Mütalaa Açıklandı

FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen'in, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen'in, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, itirafçı olan Seçen'in örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini isterken verilecek cezada etkin pişmanlık hükümlerince indirime gidilmesini talep etti.



Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunan ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından meslekten ihraç edilen Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Faruk Seçen ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, örgütün haberleşme programı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen Faruk Seçen'in, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'da hesap açarak 100 bin lira para yatırdığı kaydedildi. Mütalaada, sanık Faruk Seçen'in etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istediği ve bu kapsamında örgüt aleyhine bilgiler verdiği kaydedildi. Sanık Seçen'in, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, verilecek cezada etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında indirime gidilmesini talep etti.



Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Seçen ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmaları hazırlaması için süre verdi. Seçen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, adli kontrol kapsamında uygulanan karakola imza atma şartının ise kaldırılmasını hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı

Erdoğan'dan Belediye Başkan Adayına: Senin Niye Bıyık Yok?

Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez

Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor