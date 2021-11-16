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FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

16.11.2021 14:02
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandıANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, saklandığı evde yakalandı.

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, saklandığı evde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin'in yakalanması için çalışma başlattı. Firari Şahin'in, 2016'dan bu yana kayıtsız evde saklandığı, neredeyse hiç dışarı çıkmadığı ve çıktığı zamanlarda ise kendisini farklı şekilde gösterdiği belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Şahin, eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Darbe girişiminden bu yana firari olan Şahin'in evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Remzi Şahin'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı - Son Dakika


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