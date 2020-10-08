FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner yakalandı
08.10.2020 15:30
Güvenlik güçlerinin adrese düzenledikleri operasyon Operasyonda ele geçirilen malzemeler FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in gözaltına alınması ANKARA - FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut...
Güvenlik güçlerinin adrese düzenledikleri operasyon
Operasyonda ele geçirilen malzemeler
FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in gözaltına alınması ANKARA - FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.
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