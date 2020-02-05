FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
7 saat önce
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Muhteşem A., sahte kimlikle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Muhteşem A., sahte kimlikle yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin sahte kimlik kullandığını tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada söz konusu kişinin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Muhteşem A. olduğu belirlendi. 2016 yılından bu yana firari olarak aranan Muhteşem A.'nın sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Muhteşem A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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