FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

7 saat önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Muhteşem A., sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Muhteşem A., sahte kimlikle yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin sahte kimlik kullandığını tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada söz konusu kişinin 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Muhteşem A. olduğu belirlendi. 2016 yılından bu yana firari olarak aranan Muhteşem A.'nın sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Muhteşem A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözlerine yanıt verdi
Son dakika: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler: Bu boru göstermeye benzemez Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Van'da yaşanan çığ felaketine destek için yola çıktı Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:56:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]