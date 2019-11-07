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FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı

7 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski polis memuru, İstanbul'da gözaltına alındı.

FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı, System.String[]

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski polis memuru, İstanbul'da gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sivas'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce görevinden ihraç edilen polis memuru T.Ö'nün İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Sivas'a getirilen T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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