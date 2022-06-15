Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü"ne üye olma suçundan hakkında Manisa ilamat ve İnfaz Bürosunun aranma kaydı bulunan M.T. (38), Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonrası yakalandı. KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenilen eski yüzbaşı M.T'nin kesinleşmiş 7 yıl 6 aylık hapis cezası olduğu belirlendi. M.T. jandarma tarafından Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ firarisi eski yüzbaşı Manisa'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.