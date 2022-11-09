TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programının konuğu ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür oldu.
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkarmasının ardından TV5 kanalı eleştirilerin hedefi haline gelirken, program sunucusu Mehmet Ali Kayacı'nın işinden kovulduğu iddia edildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şu mesajı paylaştı: "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › Güncel › RTÜK, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlattı: Propaganda yapmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika