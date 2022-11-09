RTÜK, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlattı: Propaganda yapmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika
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RTÜK, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlattı: Propaganda yapmasına müsaade etmeyiz

09.11.2022 12:02

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkaran TV5 televizyonu büyük tartışma yarattı. Şükür'ün "Düşünme Vakti" programına konuk olmasının ardından harekete geçen RTÜK, TV5 kanalı hakkında inceleme başlatırken, sunucu Mehmet Ali Kayacı'nın kanal yönetimi tarafından kovulduğu öne sürüldü. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaşanan gelişmeyi, "Mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz" ifadeleriyle duyurdu.

TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programının konuğu ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür oldu.

SUNUCU İŞİNDEN KOVULDU İDDİASI

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkarmasının ardından TV5 kanalı eleştirilerin hedefi haline gelirken, program sunucusu Mehmet Ali Kayacı'nın işinden kovulduğu iddia edildi.

RTÜK, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlattı

RTÜK KANAL HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şu mesajı paylaştı: "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlattı
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Ebubekir Şahin, TV 5, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlattı: Propaganda yapmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika


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