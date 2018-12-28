Son Dakika Haberleri: Fetö Firarisi, Havaalanında Yakalandı

Fetö Firarisi, Havaalanında Yakalandı

32 dakika önce

FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki sözde üst düzey isimlerinden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Sarı, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına alındı.

Fetö Firarisi, Havaalanında Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki sözde üst düzey isimlerinden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Sarı, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına alındı. Sarı, emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki sözde üst düzey isimlerinden olduğu iddia edilen Mehmet Ali Sarı, 2016 yılının Haziran ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Mehmet Ali Sarı hakkında, darbe girişimi sonrası yakalama kararı çıkarıldı. Sarı, her yerde aranırken, dün yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına alındı. Mehmet Ali Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:18 Kaynak: DHA

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