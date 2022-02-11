FETÖ firarisi ihraç edilen eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve emniyetten ihraç edilen firari hükümlü, Etimesgut'ta yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ'nün firarilerini yakalamak amacıyla kurulan özel ekip, örgüt üyesi bir eski emniyet müdürünün Etimesgut'ta saklandığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden ihraç edilen Necmettin Ulusal yakalandı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün FETÖ tarafından "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede" şeklinde kodlandığı öğrenildi.

Ulusal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.